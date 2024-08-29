Обсяг відключень електроенергії збільшено у Києві і 15 областях - "Укренерго"

Сьогодні застосовуватимуть три черги відключень.

В Україні через бойові дії та з інших причин знеструмлені 568 населених пунктів, тому обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Вранці у більшості регіонів вимушено була застосована додаткова черга відключень. Відтак – від 7:00 до 22:00 у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та у м. Київ діятимуть три черги відключень одночасно", - йдеться у повідомленні.

Наразі українська енергосистема відновлюється після дев’яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

Раніше стало відомо, що "Укренерго" оновило інформацію щодо відключень електроенергії у четвер, 29 серпня.

26 серпня російські війська масовано атакували Україну ракетами та дронами.

Під ударом опинилася енергетика в 15 областях. "Укренерго" запровадило екстрені відключення світлав різних містах України.

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