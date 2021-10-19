ОБСЄ відновила спостережну місію у Горлівці після блокування проросійськими бойовиками

Водночас перед будівлею бази місії ОБСЄ досі розташований намет окупантів.

Члени Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ відновили своє патрулювання з бази окупованої проросійськими бойовиками Горлівки.

Про це повідомляється у звіті СММ, розміщеному на сайті ОБСЄ.

Звіт опублікували сьогодні, 19 жовтня.

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"18 жовтня, о 15:40, СММ побачила, що раніше зафіксовані навісний замок і ланцюг прибрали з автомобільних воріт передової патрульної бази (ППБ) СММ в Горлівці (...) і що ці ворота були відкриті. Перед будівлею бази місії встановлений намет, але поблизу представники спостережної місії не бачили людей та транспортних засобів. СММ покинула свою базу для патрулювання та повернулася о 16:03", - йдеться у повідомленні.

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