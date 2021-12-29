Обухом сокири по голові: у Херсонській області сварка між чоловіками закінчилася трагедією

Обухом сокири по голові: у Херсонській області сварка між чоловіками закінчилася трагедією

Поліція затримала чоловіка, який втік після злочину.

У с. Костянтинівка Каховського району під час застілля 36-річний раніше судимий місцевий житель жорстоко побив обухом сокири по голові свого знайомого. Від смертельных травм потерпілий помер.

Про це повідомили у поліції Херсонської області.

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Щоб сховати сліди злочину, він закопав сокиру у городі й утік.

Поліцейські знайшли підозрюваного у підсобному приміщенні власної оселі, де він переховувався. Чоловік зізнався у вчиненні злочину і розповів, що під час вживання алкогольних напоїв між ним та знайомим виник конфлікт. Господар почав скандалити та кидатися на нього з ножем. Щоб захиститись, він схопив сокиру та декілька разів вдарив знайомого по голові. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.

Суд визнав чоловіка винним у інкримінованому йому злочині, передбаченому ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Тепер чоловік відсидить 8 років і 6 місяців у тюрмі.

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Раніше стало відомо, що у Чернівцях 55-річний чоловік під час суперечки вбив свою сусідку. Смерть жінки настала внаслідок компресійної асфіксії.

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