"Обухов" захлинувся: українська розвідка вивела із ладу корабель Балтійського флоту РФ

За інформацією розвідки, корабель базувався у місті Балтійськ та мав виходити на бойове чергування.
ГУР МО України провела успішну операцію та вивела з ладу тральщик Балтійського флоту ЗС РФ "алєксандр обухов".
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО.
За інформацією розвідки, корабель базувався у місті Балтійськ та мав виходити на бойове чергування, але тепер він зазнав важких пошкоджень. Через появу отвору у газоході до двигуна потрапила вода - "Обухов" захлинувся.
"Тепер російський тральщик став на капітальний ремонт, і це може виявитись серйозною проблемою ― пошкоджений двигун М-503 дволі дефіцитна річ. Ремонт ключової установки на кораблі технічно складний та дороговартісний. Виведений з ладу ворожий корабель зовсім нещодавно, у липні цього року, проходив ремонтні роботи у місті санкт-петербург", - йдеться у повідомленні.
У ГУР додають, що "Обухов" - це вже другий знешкоджений корабель Балтійського флоту ЗС РФ за останні півроку.
Нагадаємо, за даними Defense Express, Росія наблизилася до втрати усіх своїх субмарин у Чорному морі.
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