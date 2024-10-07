"Обухов" захлинувся: українська розвідка вивела із ладу корабель Балтійського флоту РФ

За інформацією розвідки, корабель базувався у місті Балтійськ та мав виходити на бойове чергування.

ГУР МО України провела успішну операцію та вивела з ладу тральщик Балтійського флоту ЗС РФ "алєксандр обухов".

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО.

За інформацією розвідки, корабель базувався у місті Балтійськ та мав виходити на бойове чергування, але тепер він зазнав важких пошкоджень. Через появу отвору у газоході до двигуна потрапила вода - "Обухов" захлинувся.

"Тепер російський тральщик став на капітальний ремонт, і це може виявитись серйозною проблемою ― пошкоджений двигун М-503 дволі дефіцитна річ. Ремонт ключової установки на кораблі технічно складний та дороговартісний. Виведений з ладу ворожий корабель зовсім нещодавно, у липні цього року, проходив ремонтні роботи у місті санкт-петербург", - йдеться у повідомленні.

У ГУР додають, що "Обухов" - це вже другий знешкоджений корабель Балтійського флоту ЗС РФ за останні півроку.

Нагадаємо, за даними Defense Express, Росія наблизилася до втрати усіх своїх субмарин у Чорному морі.

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