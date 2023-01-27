Обурився через відключення світла: у Дніпрі чоловік погрожував підірвати п'ять житлових будинків

Зловмисником виявився 79-річний місцевий мешканець.
У Дніпрі чоловік подзвонив у поліцію та погрожував підірвати п'ять житлових будинків. Як виявилося, таким чином він відреагував на відсутність світла у себе вдома протягом п'яти години.
Про це повідомляє "Інформатор".
Інцидент стався 27 січня близько 15:00. Зловмисника розшукали правоохоронці та склали на нього протокол за хибний виклик. Ним виявився 79-річний місцевий мешканець.
Нагадаємо, на Харківщині частково перекрили трасу в напрямку Дніпра. У службі автомобільних дорог пояснили, що сталося.
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