Обурився через відключення світла: у Дніпрі чоловік погрожував підірвати п'ять житлових будинків

У Дніпрі чоловік подзвонив у поліцію та погрожував підірвати п'ять житлових будинків. Як виявилося, таким чином він відреагував на відсутність світла у себе вдома протягом п'яти години.

Про це повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався 27 січня близько 15:00. Зловмисника розшукали правоохоронці та склали на нього протокол за хибний виклик. Ним виявився 79-річний місцевий мешканець.

Нагадаємо, на Харківщині частково перекрили трасу в напрямку Дніпра. У службі автомобільних дорог пояснили, що сталося.

Складна ситуація з енергетикою: в яких областях почастішають відключення світла – новини на 27 січня

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