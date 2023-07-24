Обвал моста на Закарпатті: автомобілі впали у річку, 5 постраждалих, серед яких є діти (фото)

У Закарпатській області у понеділок, 24 липня, обвалився транспортний міст між селищем Тересва та с. Бедевля Тячівського району. Через це постраждало 5 людей, серед яких є двоє дітей.

Про це повідомили у ДСНС України.

У Тячівському районі Закарпатської області 24 липня о 19:00 обвалився транспортний міст на автомобільній дорозі національного значення Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львів". Через це два транспортних засоби - вантажівка та легковий автомобіль впали у річку Тересва.

Наслідки обвалу моста / Фото: Facebook/ ДСНС України

Наразі уже відомо про 5 поранених, серед яких 2 дітей. На місці події працювали всі екстрені служби. Рух транспорту на цій ділянці дороги призупинений.

На Закарпатті обвалився міст із автомобілями / Фото: ДСНС України

Наслідки обвалу моста на Закарпатті / Фото: Facebook/ ДСНС України

Нагадаємо, у понеділок, 24 липня, на трасі Мукачево-Рогатин, в межах населеного пункту Бедевля в Тячівському районі Закарпатської області обвалився транспортний міст. За даними місцевих чиновників, це могло статись через те, що вантажівка перевищила вагові обмеження.

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