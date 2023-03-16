Обвинувачений у вбивстві учасника Євромайдану, журналіста Василя Сергієнка, втік з України

Наразі правоохоронці не мають точної інформації про те, де перебуває чоловік.

Один із обвинувачених у вбивстві в 2014 році учасника Євромайдану, журналіста Василя Сергієнка, Володимир Воронков виїхав за кордон з-під суду під час повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомляє "Українська Правда" із посиланням на свідчення співрозмовника у правоохоронних органах.

"Є інформація, що він виїхав за кордон нелегально", - передає джерело.

Фото: "УП", ПРОФАЙЛ ВОРОНКОВА У РОЗШУКОВИХ СПИСКАХ МВС

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Воронков перебував під нічним домашнім арештом. У 2022 році він не з’явився на засідання Дарницького райсуду Києва, де розглядається справа.

Легально Володимир Воронков кордон не перетинав.

За інформацією правоохоронців, від лютого 2022 сусіди не бачили обвинуваченого вдома. У липні 2022 Воронкова оголосили в розшук. Суд дав дозвіл на його затримання.

Розгляд справи щодо Воронкова зупинили. Під судом залишаються ще 5 фігурантів.

Журналіста та громадського діяча Василя Сергієнка 2014-го викрали у місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області з подвір'я власної оселі. Згодом його тіло знайшли у лісі в Корсунь-Шевченківському районі закатованим, з пакетом на голові, з численними ножовими пораненнями, закутим у наручники.

Нагадаємо, що за 8 років ні виконавці, ані ті, хто віддавали накази стріляти в людей на Майдані 2014 року, так і не покарані. Головна справа щодо розстрілу 20 лютого слухається сьомий рік.

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