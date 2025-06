Справа Чернишова: обвинувачення назвало суму застави

Олексій Чернишов / © УНІАН

Обвинувачення просить Вищий антикорупційний суд призначити чинному віцепрем’єру Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у Telegram.

«НАБУ і САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до чинного Віцепрем’єр-міністра України, який раніше обіймав посаду Міністра розвитку громад та територій України, запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн. НАБУ і САП також звернулися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про відсторонення чинного віцепрем’єр-міністра України від посади», — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, САП також вимагає покладення на фігуранта таких обов’язків:

- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

- носити електронний засіб контролю.

Зауважимо, що застосування такого запобіжного заходу узгоджувалося детективами НАБУ і прокурорами САП, виходячи із ризиків, встановлених у цій справі, а також зважаючи на судову практику ВАКС в аналогічних випадках. Зокрема, враховано його повернення до України та прибуття до НАБУ за викликом.

«У разі визначення судом указаного запобіжного заходу підозрюваний зобов’язаний внести визначений розмір застави упродовж п’яти днів. Якщо підозрюваний не виконає обов’язку, а також якщо будуть встановлені факти порушення ним умов запобіжного заходу, прокурор має право звернутись із клопотанням про зміну такого запобіжного заходу на більш суворий», — підсумували у НАБУ.

Історія з Чернишовим

Нагадаємо, 13 червня НАБУ та САП повідомили про підозру в неправомірному збагаченні низку колишніх підлеглих Чернишова в Міністерстві регіонального розвитку і НАК «Нафтогаз України».

Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко стверджував, що НАБУ нібито готує підозру Чернишову, але цього поки так і не сталося.

17 червня Чернишов в онлайн-форматі відкрив форум «Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery», який відбувся у Києві. На тлі цього, у Мережі стали «розганяти» чутки, що міністр нібито втік закордон і, можливо, не хоче повертатися до України.

Натомість у Мін’єдності запевнили, що віцепрем’єр Чернишов перебуває у плановому відрядженні.

В «Українській правді» з’явилася стаття, що підозріле відрядження Чернишова нібито може бути пов’язаним з корупційною справою.

Скандал був змушений коментувати особисто президент Зеленський. Він запевнив, що Чернишов перебуває у плановому відрядженні і обов’язково повернеться на Батьківщину.

У неділю, 22 червня, Олексій Чернишов заявив, що повернувся до України.

