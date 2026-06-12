Обвинуваченого у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова мобілізували: справу можуть заморозити

Іван Приходько і Кирило Тлявов / © Колаж ТСН

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Колишній поліцейський Іван Приходько, обвинувачений у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, мобілізувався до армії та воює в Донецькій області. Захист вимагає зупинити розгляд справи на час війни, тоді як родина загиблого вбачає у цьому спробу уникнути відповідальності.

Про це повідомляє «Суспільне» із посиланням на адвоката обвинуваченого Віктора Чевгуза.

Мобілізація підозрюваного у вбивстві Кирила Тлявова

У справі про вбивство Тлявова вирок ухвалили ще 2023 року. Наразі провадження перебуває на розгляді в апеляції. Останнє засідання Київського апеляційного суду відбулося 5 червня. Під час слухання Чевгуз передав суду довідку, підписану командиром військової частини, яка підтверджує зарахування Приходька до лав війська.

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«Івана Приходька призвали до лав Збройних сил. Він знаходиться зараз в Донецькій області, воює. Згідно КПК, (у разі мобілізації — ред.), справа відносно обвинуваченого призупиняється і виділяється окреме провадження,» — розповів адвокат.

За словами захисника, Приходька мобілізували представники ТЦК та СП 19 березня цього року. Хоча у чоловіка народилася третя дитина, він не встиг оформити відстрочку.

«Його спіймали на вулиці, потім направили у військову частину. У нього забрали телефон, дружина дізналася лише через кілька днів. Підвезла документи, що в нього троє дітей, а він уже був відправлений туди. Сказали, що є певний порядок, подавайте рапорт, звільняйтесь. Він призваний, є наказ», — пояснив Чевгуз.

Адвокат зазначив, що обвинувачений уже подав рапорт на звільнення, однак його розгляд може тривати до пів року. У разі відмови захист планує оскаржувати це рішення в суді.

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«Але позиція Верховного Суду говорить, що призов в такому випадку не скасовується. Нехай захищає нас із вами», — додав він.

Іван Приходько — підозрюваний у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова / © TikTok/Іван Приходько

Під час засідання суду прокурори клопотали про перерву на місяць, аби перевірити факт мобілізації Приходька та з’ясувати, чи матиме він можливість брати участь у засіданнях, зокрема дистанційно. Про це розповіли захисники обвинувачених Чевгуз, Андрій Козацький та представниця родини Тлявових Ельвіра Кириленко. Також було направлено запит до обласної прокуратури, відповідь наразі очікують.

Журналісти знайшла у TikTok акаунт, який, імовірно, належить Приходьку. Від травня 2026 року там з’являються фото чоловіка у військовій формі, разом із побратимами та поруч із безпілотниками різних типів.

За інформацією «Суспільного», Приходько може проходити службу в одному з окремих батальйонів безпілотних систем ЗСУ. На це, зокрема, можуть вказувати й оприлюднені фото з БпЛА.

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Іван Приходько — підозрюваний у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова / © TikTok/Іван Приходько

Чи дозволена мобілізація фігурантів кримінальних справ?

Стосовно підозрюваних та обвинувачених у законодавстві існує певна колізія. Закон «Про військовий обов’язок і військову службу» забороняє мобілізацію лише осіб, обвинувачених у тяжких та особливо тяжких корупційних злочинах. Водночас у законі «Про мобілізацію» прямої заборони на призов фігурантів кримінальних проваджень немає. Це підтвердили Чевгуз та Лазаренко. Однак така мобілізація може суперечити нормам Кримінального процесуального кодексу, якщо щодо особи діє запобіжний захід.

Справа про вбивство Кирила Тлявова — що з нею буде далі

Обласна прокуратура має направити запит до Міністерства оборони, щоб встановити, чи справді Приходько проходить службу та чи матиме змогу брати участь у судових засіданнях. Після цього Київський апеляційний суд визначатиме подальший перебіг процесу: продовжувати слухання, призупинити провадження лише щодо Приходька або ж поставити на паузу всю справу до завершення війни.

Як пояснив адвокат підозрюваного, справу стосовно Приодька мають виділити в окреме провадження та зупинити її розгляд до завершення воєнного стану або демобілізації. Щодо інших обвинувачених, за рішенням суду, процес може тривати.

Представниця родини Тлявова зауважила, що судова практика в таких випадках неоднорідна: в одних справах провадження щодо мобілізованих призупиняють, в інших — продовжують розгляд.

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«Ми розуміємо, чому він (Приходько — ред.) це робить. Ніхто не знає, скільки триватиме війна. Я думаю, що таким чином він намагається уникнути покарання, адже є ризик того, що апеляційний суд скасує вирок в частині більш тяжкої статті — хуліганства. Тому що в частину вбивства з необережності строки давності минули 2 роки тому», — наголосила адвокатка.

За її словами, родина Тлявових планує звернутися до Міноборони та військової частини з проханням скасувати наказ про мобілізацію Приходька, оскільки вважає це способом уникнення кримінальної відповідальності.

«Відносно Приходька безумовно треба зупиняти», — сказав адвокат Андрій Козацький, який захищає інших обвинувачених у справі — експоліцейського Володимира Петровця та його сина Станіслава.

Водночас адвокат Сергій Кишенько — захисник четвертого обвинуваченого, Дмитра Кривошея, — переконаний, що призупинити необхідно весь процес.

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«Зупиняти потрібно усю справу. Іван же стверджує, що він не вчиняв убивство з необережності. Що це були інші особи. Крім того, апеляції щодо групового хуліганства стосуються усіх обвинувачених, не окремо по кожному. Розгляд без Приходька в будь-якому результаті вплине на його права», — підкреслив Кишенько.

Що відомо про вбивство Кирила Тлявова?

Нагадаємо, 31 травня 2019 року в Переяславі-Хмельницькому двоє п’яних поліцейських вирішили постріляти по бляшанках. Унаслідок цього куля влучила у 5-річного Кирила Тлявова. Хлопчика терміново доправили до лікарні в Києві, однак уже 3 червня стало відомо, що він помер.

Головними підозрюваними у справі стали співробітники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Володимир Петровець та Іван Приходько. У ході слідства з’ясувалося, що під час інциденту на місці були присутні ще двоє цивільних — одному з них також повідомили про підозру, інший же виявився неповнолітнім.

2023 року суд виніс вирок у справі про вбивство Тлявова. Приходька засудили до чотирьох років ув’язнення за неумисне вбивство, із зарахуванням часу під вартою. Петровцю призначили два роки випробувального терміну за незаконне зберігання набоїв. Інших фігурантів справи суд виправдав.

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Після цього у прокуратурі Київської області заявили, що оскаржуватимуть вирок суду.

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