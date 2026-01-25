Обвинувачений у смертельній ДТП екссуддя Тандир відсудив компенсацію за тримання під вартою

Олексій Тандир / © скриншот з відео

Європейський суд з прав людини присудив колишньому судді Макарівського районного суду Київської області Олексію Тандиру компенсацію за тривале утримання в СІЗО без визначення застави у справі про смертельну ДТП, внаслідок якої загинув військовослужбовець Нацгвардії.

Про це йдеться в рішенні суду від 22 січня.

Тандир вже понад 2,5 роки перебуває під вартою без визначення застави. ЄСПЛ визнав це порушенням статті 5 Європейської конвенції з прав людини, в якій йдеться про право на свободу й особисту недоторканність.

ЄСПЛ визнав, що українські суди під час рішень про подовження арешту повторювали одні й ті самі аргументи, посилалися на гіпотетичні ризики (втеча, тиск на свідків, перешкоджання правосуддю) та не наводили конкретних фактів, які б підтверджували ці ризики. Також суди не розглядали інші варіанти запобіжних заходів.

Тандиру присудили €2 100 компенсації і €250 судових витрат. Ці кошти має сплатити Україна.

Що відомо про справу Тандира

26 травня 2023 року вже колишній голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до настання комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер.

Після аварії Тандира затримали і відправили до СІЗО. Йому загрожує до 10 років увʼязнення.

Суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину — алкоголь знайшли і там. Адвокати Тандира просили суд відпустити їхнього підзахисного із СІЗО для проходження військової служби.

6 серпня 2025 року Тандира звільнили з посади.