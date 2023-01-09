Обзивали повією та копали: в Тернопільській області учні в школі побили однокласницю

У селищі Товсте Чортківського району Тернопільської області двоє школярів побили та обізвали повією свою однокласницю. За це судили їхніх батьків.

Про це йдеться у постанові Заліщицького районного суду Тернопільської області.

У постанові суду йдеться, що двоє шестикласників місцевої школи в середині листопада 2022 року побили та цькували свою однокласницю. Дівчинка в присутності соціальних психологів розповіла, що під час шкільної перерви двоє її однокласників спочатку цькували її, а потім побили. Один із хлопців обляпав її мочалкою та обізвав повією. Конфлікт між дітьми зупинила технічна працівниця, яка покликала класну керівницю.

Один із нападників підтвердив слова дівчинки. Він розповів, що разом з однокласником бив школярку. Дівчинка через це розплакалася та вийшла з класу. Тоді вони взяли ганчірку та вимазали нею обличчя однокласниці. Також один зі школярів копнув дівчинку, коли вона хотіла забрати з класу свої речі.

Класна керівниця розповіла, що двоє школярів часто хуліганять. Вона проводили бесіди з дітьми, намагаючись їх вгамувати.

На суді матері дітей свої провини визнали та розкаялися. Суд визнав жінок винними та оштрафував на 850 грн.

Нагадаємо, жителька міста Кам'янське, що в Дніпропетровській області, звинуватила директорку місцевої спецшколи "Гармонія" в тому, що та вигнала її доньку з навчального закладу, коли дівчинка під час повітряної тривоги хотіла потрапити туди до укриття.

Читайте також: