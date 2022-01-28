Обзивали "шісткою" і "стукачем": друзі дніпровського стрільця, який розстріляв товаришів по службі, розповіли подробиці

За словами друзів Артемія, він міг витримати багато, але не регулярне приниження з боку товаришів по службі.

У Дніпрі 20-річний Артемій Рябчук розстріляв п'ятеро нацгвардійців та п'ять поранив у караульному приміщенні на території заводу "Південмаш". Всі, хто знає хлопця, здивовані таким його вчинком і вважають, що Артемія могли до цього довести.

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Про це вони розповіли "КП в Україні".

Друзі 20-річного Артемія шоковані таким його вчинком, оскільки знають його урівноваженим та не агресивним. Вони розповідають, що хлопець був товариським, позитивним, грав на піаніно, брав участь у шкільних олімпіадах, у майбутньому хотів працювати агрономом.

"Не пив, не курив, не лаявся і дуже не любив, щоб у його присутності нецензурно висловлювалися"

Артемій народився та виріс у селі Броски Ізмайлівського району Одеської області. У населенному пункті всі знають одне одного. Тут досі не вірять у те, що позитивний хлопчик Артем, яким його пам'ятають місцеві, здатний на розправу.

"Я працювала разом із Артемом. Він завжди був нормальною людиною. Що там у нього трапилося і чому він так вчинив – не уявляю! Він був адекватним та людяним хлопцем. Не пив, не курив, не лаявся матом і дуже не любив, щоби при ньому нецензурно висловлювалися. Він порядний у цьому плані. Напевно, побачив світ з іншого боку – і стався шок. Артем сам пробивався у житті і нічого не боявся. А ще був неймовірно сильний фізично і дуже хотів служити в армії. Мабуть, там його щось зламало – тому він так вчинив", – розповіла колишня співробітниця Артема, яка не захотіла називати своє ім'я та місце роботи.

Сусід хлопця теж відгукується про нього позитивно і говорить, що те, що він скоїв, для нього невластиве.

"Я знаю Артема з дитинства: він мій сусід. На нього ці дії взагалі не схожі. Не уявляю, як треба було роздратувати Артема, щоб він пішов на таке. Хлопець – із родини вірян. Разом із рідними постійно ходили на церковні служби. Вів взірцевий спосіб життя – не пив, не курив, не ходив на дискотеки. Завжди був товариський та позитивний. Його тато помер кілька років тому, а мама завжди була домогосподаркою. Ще є сестра – вона поїхала до Росії та вийшла там заміж", – розповідає сусід.

За його словами, те, що Артемій не мав друзів, як зараз пишуть деякі ЗМІ, – неправда. Він мав багато друзів, ні з ким не конфліктував, і в армію пішов добровільно.

"Кілька місяців тому спілкувався з його мамою. Розпитував, як там Артем. Вона відповіла, що синові все подобається. Говорила, що незабаром у нього має з'явитись новий суворий комбат, який любить дисципліну", – згадує сусід сім'ї Артемія Рябчука.

Знайомі хлопця впевнені, матері він розповідав не все.

Обзивали "шісткою" та "стукачем"

За словами однокласниці Артемія, в армії в хлопця стався неприємний інцидент, після якого його стали обзивати "стукачем" та "шісткою".

"Артем дуже добре навчався у коледжі, був неконфліктною людиною, йшов на червоний диплом, хоча відмінником не став. І викладачі, і директор ставилися до нього чудово. Водночас він займався музикою, грав на піаніно, виступав, їздив на конкурси, брав участь в олімпіадах. Я з ним провчилася 4 роки. Спілкувалися ми добре. Артем ніколи ні на кого не підвищував голос, ніхто на нього не скаржився. Так, були такі моменти – якщо йому хтось скаже щось неприємне, він у відповідь не змовчить. Але так сьогодні роблять майже всі", – розповідає однокласниця.

Після армії хлопець мріяв стати агрономом. Однокласники планували зустріч цього року. Він спілкувався з хлопцями і розповідав, що товариші по службі почали його цькувати, обзивали "шісткою" та "стукачем". Друзі припускають, що Артемій не зміг цього витримати.

Нагадаємо, що Дніпрі в ніч проти 27 січня солдат-строковик розстріляв товаришів по службі: кількість вбитих зросла до п'яти, стільки ж поранено.

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