Обзивав Україну "рагулятнею" та мріяв про окупацію: блогер з Кривого Рогу намагався втекти за кордон

Українські прикордонники на одному із пунктів пропуску затримали блогера з Кривого Рогу, який закликав до "об'єднання українського та російського народу". Україну він називав "рагулятнею".

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

За даними прикордонників, чоловік має українське громадянство. Під час повномасштабної війни він намагався виїхати до Молдови. Під час перевірки прикордонники встановили, що 40-річний житель Кривого Рогу є шанувальником Росії та окупантів: він був підписаний на пропагандистські ресурси, які активно поширюють антиукраїнські наративи та підтримують масові вбивства українців.

Також горе-блогер записував відео у Мережі, в яких обзивав Україну "рагулятнею". Та заявляв, що "робитиме паломництво за мир та єдність".

Прикордонники затримали блогера, який обзивав Україну "рагулятнею"

"Блогер" шкодує, що народився в Україні, зневажливо називає малу батьківщину "рагулятнею" та висловлює сподівання у нездійсненне – прийняття наших територій до складу країни, яку весь світ визнає агресором", - йдеться у повідомленні прикордонників.

Блогера затримали та передали його поліції.

Телефон блогера-колаборанта / Фото: Держприкордонслужба України

Колаборант був підписаний на російську пропаганду / Фото: Держприкордонслужба України

Нагадаємо, контррозвідка СБУ затримала на Запоріжжі викладача училища, який був інформатором російських спецслужб у прифронтових районах області.

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