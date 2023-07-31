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Обзивав Україну "рагулятнею" та мріяв про окупацію: блогер з Кривого Рогу намагався втекти за кордон

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Обзивав Україну "рагулятнею" та мріяв про окупацію: блогер з Кривого Рогу намагався втекти за кордон

Блогер з Кривого Рогу / Фото: скриншот з відео

Чоловіка затримали та передали поліції.

Українські прикордонники на одному із пунктів пропуску затримали блогера з Кривого Рогу, який закликав до "об'єднання українського та російського народу". Україну він називав "рагулятнею". 

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. 

За даними прикордонників, чоловік має українське громадянство. Під час повномасштабної війни він намагався виїхати до Молдови. Під час перевірки прикордонники встановили, що 40-річний житель Кривого Рогу є шанувальником Росії та окупантів: він був підписаний на пропагандистські ресурси, які активно поширюють антиукраїнські наративи та підтримують масові вбивства українців.

Також горе-блогер записував відео у Мережі, в яких обзивав Україну "рагулятнею". Та заявляв, що "робитиме паломництво за мир та єдність". 

Прикордонники затримали блогера, який обзивав Україну "рагулятнею"

Прикордонники затримали блогера, який обзивав Україну "рагулятнею"

"Блогер" шкодує, що народився в Україні, зневажливо називає малу батьківщину "рагулятнею" та висловлює сподівання у нездійсненне – прийняття наших територій до складу країни, яку весь світ визнає агресором", - йдеться у повідомленні прикордонників. 

Блогера затримали та передали його поліції. 

Телефон блогера-колаборанта / © Держприкордонслужба України
Телефон блогера-колаборанта / Фото: Держприкордонслужба України
Колаборант був підписаний на російську пропаганду / © Держприкордонслужба України
Колаборант був підписаний на російську пропаганду / Фото: Держприкордонслужба України

Нагадаємо, контррозвідка СБУ затримала на Запоріжжі викладача училища, який був інформатором російських спецслужб у прифронтових районах області.

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Дата публікації
Перегляди
880
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