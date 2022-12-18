"Оце перемога": у Тернополі заздрісні сусіди добились знеструмлення будинку, в якому завжди було світло

Мешканці міста були обурені тим, що у сусідів завжди є електрика.

У Тернополі сусіди добились знеструмлення будинку, в якому ніколи не вимикали електрики.

Про це у Facebook написав тернополянин, який розробив мапу електропостачання у місті, Святослав Журовський.

Житель Тернополя повідомив, що один із будинків у місті був на "хорошій лінії" електропостачання, а тому там ніколи не вимикали світла, проте це розізлило сусідів і вони почали всюди скаржитися.

"Будинок на пров. Цегельний 1Д був підключений до хорошої лінії (що і пекарня), на якій завжди було світло. Мешканці сусідніх будинків написали колективні скарги в електромережі і тепер усі сидять разом без світла. Оце справжня перемога!", - поіронізував тернополянин.

У коментарях зазначають, що це не єдиний випадок, коли сусіди скаржаться на сусідні будинки, в яких ніколи не вимикають світла.

Ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України

Російські терористи від 10 жовтня завдають масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Загалом уже було дев'ять хвиль масованих ракетних обстрілів. Востаннє росіяни обстріляли Україну ракетами 16 грудня. Тоді вони випустили по енергетичній системі 76 крилатих ракет, з яких 60 вдалось збити.

Через обстріли частина українських міст залишилась без електропостачання, а по країні почались аварійні вимкнення електрики.

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