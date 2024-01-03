"Очень сильно бабахнуло! Дом ходуном!": у Криму потужні вибухи, окупанти знову брешуть

У Криму минула чергова гучна нічка. 3 січня вибухи було чути у різних районах півострова – найгучніше було у Севастополі! Місцеві рашистські телеграм-канали жаліються - щось трапилося в аеропорту Бельбек, який росіяни вже 10-й рік використовують як військовий аеродром!

Найновіші подробиці "бавовни" в тимчасово окупованому Криму, про палку реакцію пропагандистів та сюрпризи, які чекають на росіян попереду –читайте в ексклюзиві Артема Зябкіна на TSN.UA.

У Севастополі було чутно вибухи!

З 11 вечора 2 січня у Криму було дуже гучно – вибухало на заході півострова. Такі події неабияк переполохали місцевих – ті взялися писати, що чують гучні розриви. І хоч рашистські канали пишуть про 100% збиття – щось в це не віриться.

"Сахарка, шибануло дуже голосно, навіть шибки тремтіли

Любимівка, два дуже гучні вибухи

Два вибухи, дуже багато диму

У селищі Першотравневе дуже бабахнуло, весь будинок ходуном

Фіолент три великі бахи, стіни трясуться

Фіолент, поряд з морем дим"

Чергові "казки" від окупантів!

Жодної внятної реакції ні від Міноборони РФ, ні від Кримських гауляйтерів поки не було, чому до речі дивуються і самі рашисти. А як немає методички зверху, то можна щось вигадати.

"Ми чекали офіційних повідомлень щодо нічних спроб атаки на Крим. Але їх так і не побачили ніде. За нашою інформацією, на підльоті до Севастополя збито 1 Шторм, 1 Нептун. Над морем, на віддаленні від берега 40-50 км. ще (найімовірніше) 1 Нептун. Літак противника Су 24, що запустив Шторм, ніс дві ракети. Запустити встиг лише одну, після чого намагався уникнути нашої С400. За повідомленнями з кількох ресурсів, збитий. Метою удару був аеродром Бельбек"

"Аналоговнєтниє" заяви рашистів

Ага, звісно, збитий укупі з 12 неіснуючими Ф-16?! Чи знищеним ЗРК Петріот під Києвом, або ж навіть бункером, де сидів "неназваний заступник Залужного" та сотні іноземних найманців!? Це я до чого, рашисти постійно брешуть, тож вірити у чергове “повне знищення” української авіації просто смішно. Мені цікаво, а самих росіян не дивує, що після таких "збиттів" по Криму продовжують прилітати ракети? Запитайте у команди "Новочеркаська".

А от успішний удар по аеродрому Бельбек Україні б точно не завадив. Саме на ньому Росія тримає свої Міги-31 та інші винищувачі різних типів: Су-27, Су-30 та Су-34. Такими рашисти нещадно закидують керованими авіабомбами міста та села поблизу лінії фронту, а також позиції українських бійців.

У Європі нарешті зрозуміли?!

Нарешті прокинулися поляки. Мене завжди обурював той факт, що наші сусіди-партнери буквально постійно забували про чи "забивали" на прильоти шахедів та російських ракет на територію НАТО. Але схоже, більше це не повториться. Новий міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав відповісти Росії її ж методами.



"Ми повинні відповісти на останній напад на Україну мовою, зрозумілою Путіну: посиленням санкцій, щоб він не міг виробляти нову зброю з контрабандних компонентів, і надання Києву ракет великої дальності, які дозволять йому знищити стартові майданчики та командні центри"

Кулеба закликав передати Україні нову зброю!

Слова-то правильні, а чи будуть якісь дії? Подивимось. Утім, це можна вважати польською відповіддю на заклик українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Після російської терористичної атаки 2 січня той звернувся до усього світу з вимогою рішуче відповісти Кремлю! Заяву підкріпив відео, після якого жоден не може залишитись осторонь.

"Путін посилює терор проти України. Сьогодні був уже другий масований ракетний удар всього за чотири дні. Пошкоджено цивільну інфраструктуру; людей, у тому числі дітей, було поранено та вбито. Ми очікуємо, що всі держави рішуче засудять напад і вживуть рішучих заходів. Ось п'ять кроків, які можна зробити прямо зараз:

1. Прискорити постачання в Україну додаткових систем ППО та боєприпасів;

2. Забезпечити Україну бойовими безпілотниками всіх типів;

3. Забезпечити Україну ракетами дальності 300 км+;

4. Схвалити використання заморожених російських активів для допомоги Україні;

5. Ізолювати російських дипломатів у відповідних столицях та міжнародних організаціях.

Терористичний режим у Москві має усвідомити, що міжнародна спільнота не буде закривати очі на вбивства мирних жителів та руйнування цивільної інфраструктури в Україні"

Кулеба зробив натяк німцям?!

Розуміючи, кому насправді натякає Кулеба, не могли не прокоментувати цю заяву у німецькому Бундестазі. Нагадаю, що саме Німеччина має далекобійні ракети Taurus. Вони схожі на уже знайомі нам Storm Shadow та Scalpe EG, виглядають, до речі, ну дуже подібно, але одна з її модифікацій може вражати більше ніж на 500 кілометрів. З такими на озброєнні у ЗСУ Кримському мосту та недобиткам Чорноморського флоту РФ на півострові можна було б "помахати ручкою". Тож Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн, голова оборонного комітету Бундестагу, не змовчала.



"Україна потребує більше боєприпасів, більше запчастин, і потрібно негайно передати ракети Taurus, щоб остаточно ускладнити для Росії можливість поповнення запасів. І широко розрекламована європейська коаліція F-16 повинна запрацювати набагато швидше, якщо ми хочемо протистояти російській перевазі в повітрі. Путін розраховує на те, що ми боїмося власної хоробрості. І він, очевидно, має рацію. Це вагання дуже гірке"

Taurus скоро в Україні?

Раніше наприкінці вересня 23-го року Штрак-Циммерманн також заявляла, що у разі передачі "таурусів" Україні, Києв матиме право бити ними по росії, бо веде оборонну війну. Але, як ми знаємо, партнери України досі забороняють використовувати західну зброю по території РФ.

Іншу ракету, яку могли б передати Україні уже американці, є наступна модифікація ракети ATACMS. Але ж для цього для початку Конгрес має хоча б підтримати річний пакет підтримки України на 61 мільярд доларів. Без цих грошей не буде ні ракет, ні навіть боєприпасів.

Читайте також: