Очеретяна невидимка: на Одещині помітили рідкісного птаха (фото)

Руда чапля / © Facebook/Іван Русєв

В Україні триває активна весняна міграція птахів з Африки. Серед них на території Національного природного парку «Тузлівські лимани» зафіксували рідкісну для цієї місцевості руду чаплю, яка з’являється тут лише під час сезонних прольотів.

Про це повідомив доктор біологічних наук Іван Русєв.

За його словами, руда чапля (Ardea purpurea) належить до водно-болотних птахів і є близькою родичкою сірої чаплі, однак має інші поведінкові та зовнішні особливості. У Тузлівських лиманах цей вид трапляється вкрай рідко — переважно під час весняної та осінньої міграції.

Однією з характерних рис птаха є здатність до маскування. Завдяки поєднанню рудих, каштанових і темно-сірих відтінків із чорними смугами його забарвлення імітує сухий очерет. У разі небезпеки руда чапля витягує шию вертикально та завмирає, що дозволяє їй залишатися майже непомітною серед рослинності.

Птах має й анатомічні особливості, які допомагають виживати у такому середовищі. Зокрема, його шия тонша і гнучкіша, ніж у сірої чаплі, що дає змогу швидко полювати у вузьких проходах між стеблами. Довгі пальці ніг забезпечують більшу площу опори, завдяки чому чапля може пересуватися по плаваючій рослинності, зокрема по лататтю чи щільному очерету.

Раціон рудої чаплі не обмежується лише рибою. Вона також полює на жаб, великих комах, ящірок, дрібних гризунів і пташенят інших водних птахів. Найчастіше активність припадає на світанок або сутінки.

Руда чапля є перелітним видом. Птахи, що гніздяться на території України, зокрема у південних плавнях, на зиму відлітають до тропічної Африки, долаючи пустелю Сахара. Перельоти вони здійснюють переважно вночі.

Від сірої чаплі цей вид відрізняється меншими розмірами та стрункішою будовою. У польоті руда чапля виглядає значно темнішою — майже чорною або насичено-коричневою, тоді як сіра чапля має світло-попелясте забарвлення.

Руда чапля / © Facebook/Іван Русєв

Руда чапля / © Facebook/Іван Русєв

Руда чапля / © Facebook/Іван Русєв

Нагадаємо, раніше в Чорнобильській зоні науковці зафіксували дрозда гірського, який майже не трапляється в цьому регіоні. Попередні спостереження датуються 1910 і 1976 роками.