Очевидці повідомляють про потужну "бавовну" в тимчасово окупованих містах на Донбасі

"Бавовна" відбулася одразу у багатьох окупованих росіянами містах на Донбасі.

Про це повідомляють у соціальних мережах.

Зокрема, у списку з "бавовною" - тимчасово окуповані Донецьк, Макіївка, Харцизьк, Дебальцеве, Іловайськ тощо.

У Харцизьку після "бавовни" у деяких районах міста зникло світло. Мер міста повідомив про нібито роботу "ППО".

Російські окупанти істерично пишуть про атаку "хаймарсів".

Наразі немає офіційної інформації про інцидент.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Маріуполі пролунали вибухи. Від потужних вибухів у їхніх помешканнях тряслися вікна. В автомобілях спрацювали сигналізації.

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