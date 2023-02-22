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Очевидці повідомляють про потужну "бавовну" в тимчасово окупованих містах на Донбасі

Очевидці повідомляють про потужну "бавовну" в тимчасово окупованих містах на Донбасі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Очевидці повідомляють про потужну "бавовну" в тимчасово окупованих містах на Донбасі

Фото: із соцмереж

"Бавовна" відбулася одразу у багатьох окупованих росіянами містах на Донбасі.

Про це повідомляють у соціальних мережах.

Зокрема, у списку з "бавовною" -  тимчасово окуповані Донецьк, Макіївка, Харцизьк, Дебальцеве, Іловайськ тощо.

У Харцизьку після "бавовни" у деяких районах міста зникло світло. Мер міста повідомив про нібито роботу "ППО". 

Російські окупанти істерично пишуть про атаку "хаймарсів". 

Наразі немає офіційної інформації про інцидент.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Маріуполі пролунали вибухи. Від потужних вибухів у їхніх помешканнях тряслися вікна. В автомобілях спрацювали сигналізації.

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Дата публікації
Перегляди
961
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