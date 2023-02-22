Очевидці повідомляють про потужну "бавовну" в тимчасово окупованих містах на Донбасі

"Бавовна" відбулася одразу у багатьох окупованих росіянами містах на Донбасі.
Про це повідомляють у соціальних мережах.
Зокрема, у списку з "бавовною" - тимчасово окуповані Донецьк, Макіївка, Харцизьк, Дебальцеве, Іловайськ тощо.
У Харцизьку після "бавовни" у деяких районах міста зникло світло. Мер міста повідомив про нібито роботу "ППО".
Російські окупанти істерично пишуть про атаку "хаймарсів".
Наразі немає офіційної інформації про інцидент.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Маріуполі пролунали вибухи. Від потужних вибухів у їхніх помешканнях тряслися вікна. В автомобілях спрацювали сигналізації.
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