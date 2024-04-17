Очевидці повідомляють, що вибухи в тимчасово окупованому Джанкої прозвучали в районі аеропорта

У тимчасово окупованому Джанкої в Криму пролунали вибухи.

Жителі повідомляють про пожежу в районі військового аеродрому.

Офіційної інформації наразі немає.

Зауважимо, що "Джанкой" — чинний державний аеродром у Криму, де дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу, а також три авіаційні ескадрильї.

Раніше повідомляли, що окупанти в Криму зафіксували перекидання батереї "Градів".

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