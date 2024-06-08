Очевидці розповіли про відлуння вибухів з Краснодарського краю у Керчі

В окупантів була гаряча ніч.

У ніч проти 8 червня 2024 року у тимчасово окупованій Керчі було чути звуки вибухів.

Про це місцеві жителі поділилися з Telegram-канал "Кримський вітер".

Щоправда, йшлося не про вибухи у самій Керчі, а про гучні вибухи з іншого боку Керченської протоки - у Темрюкському районі Краснодарського краю.

Зокрема, очевидці повідомляли, що у Темрюку лунали вибухи - причому обстріл і звуки вибухів лунали один за одним.

А тим часом від вибухів у Севастополі, які лунали раніше вночі, - у місцевих жителів вдома повилітали шибки та вікна.

Наразі влада не коментує причину інциденту.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки 7 червня в Криму пошкоджено 2 РЛС та поранено військовослужбовця РФ. Окупанти вже не можуть почуватися у безпеці на території півострова.

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