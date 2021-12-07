Очікування України від переговорів Байдена з Путіним та реакція Китаю на бойкот зимової Олімпіади. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Вашингтон завдасть Москві "серйозних економічних збитків" і посилить свою військову присутність у Східній Європі у разі вторгення Росії до України, дізналися в AFP. Читати далі –>
- Україна не очікує проривів за підсумками перемовин президента США Джо Байдена із його російським колегою Володимиром Путіним, заявив Дмитро Кулеба. Читати далі –>
- Лідери США, Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії висловилися за відновлення перемовин у Нормандському форматі. Читати далі –>
- У Китаї рішення США щодо дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні вважають "кричущою політичною провокацією" та "серйозною образою 1,4 мільярда китайців". Читати далі –>
- Поєднання першої дози вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca із другою дозою препарату від Moderna або Novavax забезпечує значно більший показник антитіл, які нейтралізують коронавірус, і Т-клітин, аніж щеплення двома ін'єкціями шведсько-британської розробки, заявили британські вчені. Читати далі –>