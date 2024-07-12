"Очікування зіграли поганий жарт": Пристайко про результати саміту НАТО для України

У декларації саміту приблизно те саме, що було 2008 року Бухарестського саміту.

У Вашингтоні завершився саміт НАТО. Однак Україна зашвидко вирішила, що членство в НАТО в її "кишені".

Таку думку висловив ексголова місії України при НАТО Вадим Пристайко в інтерв’ю OBOZ.UA.

За словами Пристайка, високі минулорічні очікування зіграли поганий жарт.

"Насправді це повільний, але прогрес у правильному для нас напрямку. Головне зараз, що ми отримуємо зброю і підтримку. Стосовно політичної складової, то треба зціпити зуби і продовжити працювати", - сказав він

Важливими є форулювання в остаточному документі.

"Вони знову дещо нас не влаштовують, але я вважаю, що практична складова на цьому саміті важить набагато більше, ніж те, що написано в підсумковому документі. Тобто якщо розділити все, що відбулося заради нас на саміті, то це все-таки результат. Якщо взяти те, що зазначено зараз у декларації, там приблизно те саме, що було у 2008 році після Бухарестського саміту", - йдеться в повідомленні.

Україна зашвидко вирішила, що членство в НАТО в її "кишені".

"Ми подивилися на приклад Швеції та Фінляндії і побачили в цьому прикладі себе. Почали говорити, що нам взагалі не треба ПДЧ, як у Швеції і Фінляндії. Мовляв, нам взагалі треба безпекові гарантії, маючи на увазі ті, які отримували ці країни фактично на місяць, на два, поки вони фізично вступали в Альянс і ще не могли розраховувати на статтю №5 Альянсу", - зазначає Пристайко.

Нагадаємо, в кінці саміту НАТО у Вашингтоні був ухвалений Український договір.

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