"Очікуємо новин": Зеленський розповів про саміт Україна-ЄС та анонсував реформи

Президент України Володимир Зеленський розповів, що завершується підготовка до саміту "Україна-ЄС". Від цього заходу наша держава очікує на хороші новини.

Про це президент сказав під час свого звернення до українців 31 січня.

"Фіналізуємо нашу підготовку до саміту Україна – ЄС, який запланований на цей тиждень. Загалом тиждень має бути повною мірою цього слова євроінтеграційним. Ми очікуємо новин для України. Очікуємо рішень наших партнерів у Євросоюзі, які будуть відповідати досягнутому рівню взаємодії між нашими інституціями та ЄС і нашому прогресу.

Прогресу, який очевидно є – навіть попри повномасштабну війну", - сказав президент.

Володимир Зеленський також анонсував нові реформи в Україні.

"Сьогодні провів тривалу нараду з міжнародним блоком уряду та Офісу. Готуємо українські позиції для переговорів із представниками ЄС. І дуже важливо – готуємо нові реформи в Україні. Реформи, які в багатьох аспектах змінять соціально-правову та політичну реальності – зроблять їх людянішими прозорішим та ефективнішими. Але й ці деталі – згодом, за результатами відповідних зустрічей", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого 2023 року, а перші міжурядові консультації між урядом України та Європейською комісією проведуть за день до проведення саміту, а саме у четвер 2 лютого. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що Україна очікує від європейської спільноти схвальної оцінки євроінтеграційних зусиль.

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