Президент Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

Україна розраховує на подальшу підтримку Сполучених Штатів у постачанні систем протиповітряної оборони, зокрема комплексів Patriot.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Він окреслив зовнішньополітичні пріоритети на другу половину вересня та жовтень.

За словами президента, головними завданнями залишаються реалізація домовленостей «Рамштайну», угод у Вашингтоні та Парижі, а також повне виконання контрактів щодо закупівлі ППО, ракет і дронів.

«Перед зимою ми маємо виконати на сто відсотків кожну домовленість щодо постачання систем ППО, щодо ракет до них, а також контракти на закупівлю. Є над чим ще попрацювати», — наголосив Зеленський.

Президент відзначив, що Україна вже має у програмі PURL понад 2 млрд доларів для закупівлі американського озброєння, ще 1,5 млрд доларів очікуються найближчим часом.

«Ми запропонували Америці купити необхідну кількість систем Patriot. Це дуже важливо», — підкреслив він.

Окрему увагу глава держави приділив розвитку спільного виробництва озброєння з міжнародними партнерами. Зокрема, йдеться про проєкти з Данією, країнами Північної та Західної Європи — Німеччиною, Британією, Нідерландами та іншими.

Зеленський підкреслив, що лише сильний і спільний потенціал Європи у союзі зі США може стати надійним захистом від російської агресії. Він також анонсував активний тиждень української дипломатії під час Генасамблеї ООН.

Нагадаємо, український президент також заявляв, що технології дозволяють ефективно знищувати дрони-камікадзе за значно менші кошти, ніж дорогі західні системи ППО.

Тим часом Україна має дешевші рішення проти “Шахедів”, ніж Patriot і винищувачі, заявив Зеленський.