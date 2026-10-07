Україна готова до тристоронніх мирних перемовин у жовтні 2026 / © ТСН

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Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив про готовність України взяти участь у тристоронньому форматі мирних переговорів, які можуть відбутися уже в жовтні 2026 року. Наразі Україна очікує лише сигналу про готовність від Москви.

Про це він заявив на зустрічі з журналістами 7 жовтня 2026 року, повідомляють кореспонденти ТСН.

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У жовтні можуть відбутися тристоронні мирні переговори з РФ: заява МЗС

Україна повністю готова до проведення переговорів щодо завершення війни у тристоронньому форматі за участю Києва, Вашингтона та Москви, і тепер чекає лише на сигнал Москви.

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За словами Тихого, Україна прагне, аби така зустріч відбулася вже протягом жовтня. Водночас в МЗС наголошують, що хоча найбільших проривів у досягненні миру вдалося б досягти саме на рівні глав держав, Україна відкрита до діалогу в тристоронньому форматі й на інших представницьких рівнях.

«Як і раніше, ми переконані, що саме рівень лідерів міг би принести найбільш проривні результати для досягнення миру, але Україна готова і до зустрічі в тристоронньому форматі Україна-Росія-Сполучені Штати на інших рівнях», — заявив Тихий.

Окрім цього, у МЗС деталізували ситуацію щодо можливих сценаріїв часткового або повного припинення вогню:

«І з українського боку, знову ж таки, повторю, є готовність досягати реальних рішень, реального припинення війни. Днями заявляв про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга, підтверджував, що є станом на зараз п’ять таких різних режимів припинення вогню, до яких Україна готова, які в різних форматах опрацьовуються. Це, насамперед, той загальний режим припинення вогню безумовний і повний, на який Україна погодилася ще в березні 2025 року в Джидді».

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Ця позиція залишається незмінною та може набути чинності одразу після того, як Росія надасть дзеркальну згоду. Окремий блок ініціатив охоплює безпеку у Чорному морі — відповідні пропозиції зараз формуються та узгоджуються в тісній консультації з Туреччиною та Єгиптом.

Мирні переговори з РФ: останні новини

Нагадаємо, Україна прагне відновити тристоронній формат переговорів щодо закінчення війни за участю Києва, Вашингтона та Москви. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, під час візиту американських переговірників Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа відбувся обмін позиціями з РФ через США.

Сибіга розділив процес на глобальний трек досягнення справедливого миру та паралельні заходи зміцнення довіри, такі як перемир’я в Чорному морі й припинення ударів по енергоструктурі, щодо яких Україна має чотири пропозиції.

Очільник МЗС наголосив, що досягнення справедливого миру неможливе без геополітичної ролі США, чиї нові ідеї наразі опрацьовуються, але водночас принципово важливою є участь європейських країн і їхній спільний голос.

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Також він зазначив важливість того, що американські переговірники отримали від українських бойових офіцерів і генералів детальні брифінги про реальну ситуацію на противагу російській версії подій, яку їм нав’язують під час візитів до Москви.

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