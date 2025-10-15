ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
88
1 хв

Очікується невелике потепління: синоптикиня зробила прогноз погоди на 16-17 жовтня

Завтра та післязавтра, 16-17 жовтня, температура повітря в Україні буде доволі комфортною.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Погода

Погода / © ТСН

Впродовж 16 та 17 жовтня в Україні переважатиме суха й дещо тепліша погода. Опадів та снігу не прогнозується.

Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко.

Як додає фахівчиня, тумани можуть спричинити вологість чи хмарну погоду. З огляду на це водіям слід бути пильними й обережними на дорогах.

«Температура повітря вночі залишиться низькою, очікується +2+6 градусів, місцями заморозки, варто вже забрати городину до хати і гарні яблука попакувати у ящики», — йдеться у повідомленні.

Вдень 16 жовтня передбачається у більшості областей України досить комфортна температура повітря — +10+15 градусів. На північному сході буде дещо холодніше — +7+11 градусів.

Раніше стало відомо, що 15 жовтня в більшості областей України переважатиме суха погода. Опади можливі лише на північному сході країни. Можливі заморозки вночі.

«Над нами знаходиться холодна повітряна маса, тому при проясненнях у південних, центральних, східних і Сумській областях вночі очікуємо заморозки на поверхні ґрунту 0-3°, вдень також холодно», — повідомили синоптики «Укргідрометцентру».

Температура:

  • вночі — 1-6° тепла, у південних, центральних, східних і Сумській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3°;

  • вдень — 6-11° тепла, у південній частині до 14°; в Карпатах вночі 0-3° морозу, вдень 1-6° тепла.

