Україна
60
Очікується різке похолодання: якою буде погода в Украні 25 вересня

Синоптики попереджають про різке похолодання 25 вересня.

Катерина Сердюк
Погода

Погода / © Pixabay

Завтра, 25 вересня, очікуються дощі на південному заході, у центрі, на сході та на півдні України. Впродовж дня очікується +12+16 градусів, у південній частині — +15+19 градусів.

Про це написала синоптикиня Наталія Діденко.

У північних областях, частині заходу та другій половині дня у центральній частині — сухо, без опадів.

«Температура повітря у четвер почне вирівнюватися», — стверджує фахівчиня.

За словами Діденко, 25-го вересня в Україні очікується впродовж дня +12+16 градусів, у південній частині +15+19 градусів.

«Найближчої ночі на заході та півночі ймовірні заморозки на грунті, а у нічні години 26-27-го вересня заморозки хвилями поширяться на центр та схід», — наголосила синоптикиня.

У Києві 25-го вересня очікується суха та сонячна погода. При цьому слід зважати на те, що буде доволі холодно.

Вночі в столиці передбачається +3+6 градусів, на околицях міста ймовірні заморозки на грунті, вдень — +12+15 градусів.

Раніше зазначалося, що жовтень 2025 року в Україні буде відносно теплим із типовими для осені заморозками. Середня температура повітря триматиметься на рівні 13 °С, у гірських районах Карпат місцями опускатиметься до 4–5 °С.

За даними «Укргідрометцентру», абсолютний мінімум температури повітря коливатиметься:

  • від 5 до 16 °С морозу, у північних, центральних та східних областях, а також у Карпатах;

  • місцями можливі заморозки до 17–23 °С нижче нуля;

  • в Криму мороз може досягати 0–3 °С.

Абсолютний максимум — 26–34 °С, у Запорізькій області та Криму — до 35 °С, на високогір’ї Карпат — 20–21 °С.

