Очільниця МЗС Британії Ліз Трасс назвала "огидними" звірства росіян щодо мирних жителів України

Британія працює з іншими державами над збором доказів для Міжнародного кримінального суду.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс приголомшена звірствами російських загарбників у Бучі та інших містах України, де окупанти варварськи знущалися з мирних людей.

Про це Ліз Трасс написала у своєму Twitter.

"Шокована звірствами в Бучі та інших містах України. Повідомлення про напади російських військ на невинних мирних жителів є огидним. Велика Британія співпрацює з іншими, щоб зібрати докази і підтримати розслідування військових злочинів міжнародним кримінальним судом. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - заявила вона.

Нагадаємо, Київську область звільнено від російських окупантів. У Гостомелі протягом місяця окупації змогли вижити до 70 людей. Які жахіття відбувалися в селищі, читайте тут.

Читайте також: