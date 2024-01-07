Очільниця МЗС Японії відвідала місце воєнних злочинів Росії: фото

Японська міністерка побувала на місці масового поховання у Бучі.

Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава під час свого візиту в Україну відвідала Бучу та Ірпінь Київської області.

Про це повідомили у пресслужбі Київської ОВА.

За словами начальника КОВА Руслана Кравченка, в Бучі японська міністерка побувала на місці масового поховання біля церкви Святого Апостола Андрія Первозванного.

На місці масового поховання у Бучі / Фото: Telegram Київської ОВА

В Ірпені очільниці зовнішньополітичного відомства Японії показали Романівський міст, який називали “дорогою життя”. У 2022 році під час вторгнення окупантів через нього врятувалися майже 40 тисяч жителів Приірпіння.

Романівський міст, в Ірпені який називали “дорогою життя” / Фото: Telegram Київської ОВА

Руслан Кравченко зауважив, що Росія щодня продовжує скоювати воєнні злочини та вбивати українців і світ не повинен забувати про це.

“Дякуємо Японії за постійну підтримку України, як в питанні повернення миру, так і відновлення всієї країни та Київщини зокрема”, – наголосив начальник КОВА.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава у неділю, 7 січня, прибула до України із неоголошеним візитом.

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