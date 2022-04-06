Очільник Чернігівщини звернувся до водіїв і повідомив про облаштування дорожніх знаків

Очільник Чернігівщини звернувся до водіїв і повідомив про облаштування дорожніх знаків

Чаус просить дотримуватися швидкісного режиму руху і правил проїзду.

У Чернігівській області Нацполіція отримала завдання зробити всі дорожні знаки відповідно до маршрутів пересування.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної війсковї адміністрації В'ячеслав Чаус.

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Особливу увагу приділять тим ділянкам, де наразі облаштовані барикади, а також є обмеження щодо швидкості руху. За словами Чауса, облаштування знаків триватиме кілька днів.

Крім того, очільник ОДА звернувся до місцевих водіїв. Зокрема, він просить дотримуватися швидкісного режиму руху і правил проїзду.

"Давайте дотримуватися правил дорожнього руху. Дуже швидко комунальники всіх міст та містечок Чернігівщини розчистять всі дороги. Вони вже це роблять активно. У нас тихо останні дні. Розпочинаємо жити за правилами. Адже ми ж цивілізовані люди", - наголосив Чаус.

Як повідомлялося, на дорогах Одеської області демонтували дорожні вказівники та розмістили нові. Вони вказують напрямок для російських окупантів. Люди замінили вказівники на дорогах для дезорієнтації ворога.

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