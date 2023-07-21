Очільник ДСНС Сергій Крук показав відео наслідків ворожого удару по Миколаєву

Внаслідок російських ракетних ударів по Миколаєву 20 липня деякі будівлі у Миколаєві зруйновані вщент.
Очільник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук показав наслідки руйнування житлового будинку від російської ракети у Миколаєві.
Відповідне відео від розмістив у своєму твітері.
"Миколаїв. На відео жахливі наслідки руйнування житлового будинку, в який влучила ракета. Пошуково-рятувальні роботи завершено, однак рятувальники продовжують розбирати конструкції та проливати окремі осередки тління. Хлопці, дякую за професіоналізм!" - написав Сергій Крук.
Нагадаємо, російські загарбники 20 липня вдарили по Одещині та Миколаївщині. Поліція зафіксувала страшні наслідки, які завдали росіяни мирним мешканцям України. Дивитися фото й відео можна в матеріалі.
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