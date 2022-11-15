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Очільник Львівської області розповів перші деталі ворожого удару по області: одна людина тяжко поранена

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Очільник Львівської області розповів перші деталі ворожого удару по області: одна людина тяжко поранена

Фото: Associated Press

Внаслідок удару російської ракети по Львівщині постраждала одна людина. Наразі вона перебуває у важкому стані.

Очільник Львівської області Максим Козицький розповів перші деталі про наслідки ворожого удару по області. За його словами, від російської ракети отримала серйозні поранення одна людина.

Про це Козицький написав у своєму телеграмі.

"За попередніми даними, внаслідок сьогоднішньої атаки ворога у нашій області поранена одна людина. Стан важкий", — написав очільник Львівської ОВА.

Нагадаємо, внаслідок удару ворога по енергетичній інфраструктурі на Львівщині, обласний центр частково залишився без світла. Внаслідок цього, мобільний зв'язок також не стабільний.

Перебої в електроживленні Львова підтвердив і мер міста Андрій Садовий. Сталося це після того, як в місті під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

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Дата публікації
Перегляди
1338
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