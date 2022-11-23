Очільник МАГАТЕ зустрівся з російською делегацією в Стамбулі, щоб обговорити захист Запорізької АЕС

Очільник ядерного наглядового органу ООН зустрівся з російською делегацією в Туреччині.

Сьогодні, 23 листопада, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з генеральним директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим у Стамбулі. Сторони обговорять питання створення зони безпеки навколо ЗАЕС.

Про це повідомляється на сторінці МАГАТЕ в Twitter.

"Генеральний директор МАГАТЕ зустрівся сьогодні у Стамбулі з російською делегацією на чолі з генеральним директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим для консультацій щодо експлуатаційних аспектів, пов'язаних із безпекою на Запорізькій АЕС в Україні", - йдеться у повідомленні.

Російський обстріл ЗАЕС

Вранці 20 листопада російські окупанти знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Там зафіксували щонайменше 12 "прильотів" на майданчик Запорізької АЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ "звернувся до обох сторін конфлікту" якнайшвидше домовитися та запровадити зону ядерної безпеки та безпеки навколо ЗАЕС, щоб уникнути ядерної катастрофи внаслідок обстрілів.

Водночас росіяни не пускають експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС після обстрілів. Окупанти таким чином ховають свідчення своїх злочинів і хочуть звинуватити Україну в обстрілах, кажуть в "Енергоатомі".

21 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, в які сторони обговорили важливість демілітаризації Запорізької атомної електростанції.

Наступного дня, 22 листопада, Зеленьський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого обговорили захист об’єктів енергетичної інфраструктури України.

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