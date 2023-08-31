Очільник Мінкульту потрапив у скандал через водіння авто: за що його штрафували — ЗМІ

На урядовця відкрили виконавче провадження про стягнення штрафу за порушення правил дорожнього руху.

Під час журналістського розслідування з'ясувалося, що Ростислав Карандєєв, який від 28 липня 2023 року виконує обов'язки міністра культури та інформаційної політики, користується незадекларованим автомобілем та неодноразово порушував правила дорожнього руху. Зокрема, урядовця штрафували за водіння у нетверезому стані.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Слідство.Інфо", яке опирається на інформацію з Єдиного державного реєстру судових рішень та головного сервісного центру МВС.

Яке порушення ПДР допустив Карандєєв

Як стало відомо розслідувачам, на початку серпня на Ростислава Карандєєва відкрили виконавче провадження про стягнення штрафу за порушення правил дорожнього руху, яке було зафіксоване управлінням патрульної поліції у місті Києві.

Чиновник запевняв журналістів, що порушення стосувалося неправильного паркування, а виконавче провадження відкрили лише тому, що він не встиг вчасно сплатити штраф.

Приватний виконавець Валерій Притуляк у коментарі виданню пояснив, що порушник має два тижні, щоб сплатити штраф самостійно, а після цього ним займається Державна виконавча служба. "Якщо людину притягають до адмінвідповідальності за неправильне паркування, то штраф виписують на власника авто", — зауважив він.

У Єдиному реєстрі боржників журналісти не знайшли підтвердження слів Карандєєва про те, що він отримав штраф саме за неправильну парковку.

На якому авто їздить очільник Мінкульту

Згідно з інформацією головного сервісного центру МВС, наразі ні Ростислав Карандєєв, ні його дружина Олена Карандєєва не є власниками жодних транспортних засобів.

В коментарі журналістам чиновник стверджував, що машина, на якій він їздить, належить його тестеві, але він її, начебто, подарував подружжю Карандєєвих у грудні 2019 року.

Очільник Мінкульту стверджує, що до листопада 2020 року їздив на іншому авто — Honda CRV 2004 року, але цей автомобіль, за словами посадовця, потрапив у ДТП і зазнав серйозних пошкоджень.

Чому авто не задеклароване

У декларації Карандєєва за 2019 рік журналісти не знайшли жодної згадки ні про подароване на весілля авто, ні про пошкоджену в ДТП "Хонду".

Очільник Мінкульту пояснював, що не задекларував цю автівку, оскільки на момент початку користування транспортом "декларування припинилося".

"Я взагалі не сильно користувався машиною. Запитував у НАЗК — вказувати чи не вказувати, було зазначено, що все залежить від того, скільки часу я нею користуюсь... Машина не була постійно в моєму користуванні — поїхати на дачу, до батьків чи ще кудись – мені сказали, що це не критично", — пояснював виданню очільник Мінкульту.

Юрист Центру протидії корупції Вадим Валько каже, що якщо машиною користувалися систематично, то її все одно потрібно декларувати.

За що раніше штрафували чиновника

Ще одне виконавче провадження стосовно Ростислава Карандєєва було відкрито у 2019 році. Стягувачем, як і в недавньому випадку, було управління патрульної поліції у місті Києві.

Журналісти також дізнались, що у липні 2012 року Карандєєв, перебуваючи за кермом, не дотримався безпечної дистанції і зіткнувся з іншим автомобілем. За це він отримав штраф у розмірі 340 гривень.

Крім того, перебуваючи на посаді заступника міністра у березні 2015 року, він керував автівкою у нетверезому стані. На суді чиновник не визнав себе винним, але суд позбавив його водійських прав на рік.

Журналісти перевірили інформацію у судовому реєстрі та з’ясували, що Ростислав Карандєєв не оскаржував рішення про позбавлення водійського посвідчення.

Нагадаємо, Кабмін призначив 28 липня тимчасовим виконувачем обов'язків міністра культури Ростислава Карандєєва.

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