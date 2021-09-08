Очільник МОЗ повідомив, скільки в Україні вже вакцинованих працівників сфери освіти

Очільник МОЗ повідомив, скільки в Україні вже вакцинованих працівників сфери освіти

Наразі в Україну доставили понад 20 млн доз вакцин різних виробників.

Станом на 8 вересня в Україні першою дозою выд коронавірусу вакциновано понад 40% працівників сфери освіти, дві дози отримали 30%. Це не лише викладачі, це всі, хто дотичні до навчання наших дітей і працюють в освітніх закладах.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Очільник МОЗ також наголосив, що в Україні зробили понад 10 млн щеплень. Понад 5,6 млн українців вже отримали принаймні одну дозу, а 4,4 млн людей - дві дози вакцини проти коронавірусу.

Щодо медиків, то першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 74% медичних працівників, двома дозами щепилися 57%.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.

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