Очільник МЗС Угорщини підтвердив, що Порошенко ініціював зустріч з Орбаном

Він не став обговорювати теми зустрічі, яка не відбулася.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що лідер "ЄС" та п’ятий президент України Петро Порошенко ініціював зустріч з угорським прем’єром Віктором Орбаном.

Про це він сказав у понеділок на слуханнях в угорському парламенті, інормує Telex.

За словами Сійярто, зустріч повинна була відбутися за ініціативи Петра Порошенка.

"Орбан радий вести переговори з ким завгодно, включно з колишніми лідерами іноземних держав, Угорщина "не хоче бути перешкодою для таких зустрічей", - сказав він.

Водночас він не став обговорювати теми зустрічі, яка не відбулася.

"Не вдаваймось в таку наукову фантастику", - додав Сійярто.

Днями п'ятий президент України Петро Порошенко не зміг виїхати за кордон на заплановані зустрічі з іноземними партнерами. Порошенка за межі України не випустила прикордонна служба.

Додамо, Кабінет міністрів 30 січня 2023 року опублікував постанову, якою визначаються підстави для виїзду українських чиновників за кордон в умовах воєнного стану. Так, чиновиники мають право перетинати державний кордон на підставі рішень про службові відрядження.

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