Очільник НАЗК Новіков 2021 року заробив у 10 разів більше, ніж Зеленський

Очільник НАЗК Новіков 2021 року заробив у 10 разів більше, ніж Зеленський

Згідно з його декларацією, за 2020 рік він заробив на посаді очільника НАЗК майже удвічі менше.

Керівник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков впродовж 2021 року заробив понад 3 мільйони гривень - це майже у 10 разів більше, ніж президент України Володим Зеленський.

Про це йдеться в інформаційному запиті 24 каналу.

Відповідного до нього, за попередній рік йому нарахували 3 207 278,68 гривні. Натомість, згідно з його декларацією, за 2020 рік він заробив на посаді очільника НАЗК майже удвічі менше – 1,889 мільйона гривні.

Зауважимо, Володимир Зеленський за 2021 рік на посаді президента отримав 336 тисяч гривень. З цієї суми політик сплатив понад 65 тисяч податків та зборів.

Зарплата Новікова:

оплата по окладу – 815 614 гривні;

гривні; надбавка за вислугу років – 404 182, 31 гривні;

надбавка за інтенсивність праці – 740 316, 59 гривні;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 122 342, 11 гривні;

премія місячна – 238 230, 93 гривні.

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