Очільник НАЗК Новіков 2021 року заробив у 10 разів більше, ніж Зеленський

Згідно з його декларацією, за 2020 рік він заробив на посаді очільника НАЗК майже удвічі менше.
Керівник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков впродовж 2021 року заробив понад 3 мільйони гривень - це майже у 10 разів більше, ніж президент України Володим Зеленський.
Про це йдеться в інформаційному запиті 24 каналу.
Відповідного до нього, за попередній рік йому нарахували 3 207 278,68 гривні. Натомість, згідно з його декларацією, за 2020 рік він заробив на посаді очільника НАЗК майже удвічі менше – 1,889 мільйона гривні.
Зауважимо, Володимир Зеленський за 2021 рік на посаді президента отримав 336 тисяч гривень. З цієї суми політик сплатив понад 65 тисяч податків та зборів.
Зарплата Новікова:
- оплата по окладу – 815 614 гривні;
- надбавка за вислугу років – 404 182, 31 гривні;
- надбавка за інтенсивність праці – 740 316, 59 гривні;
- надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 122 342, 11 гривні;
- премія місячна – 238 230, 93 гривні.
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