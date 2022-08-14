Очільник Нікопольської РВА закликав жителів населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища, перебувати в укриттях

«Подробиці встановлюються. Жителі населених пунктів розташованих на березі Каховського водосховища - перебувайте в укриттях», - йдеться у повідомленні.

Обстріли у Нікополі

Від четвертої ранку Нікополь 13 серпня не спав. Росіяни відкрили по місту вогонь з "Градів". Били по мирних кварталах. Всього прилетіло близько 30 реактивних снарядів. Понівечені 11 багатоквартирних будинків та 13 приватних осель. У багатоповерхівках здебільшого повилітали вікна, побило балкони та водостоки. Хати ж подекуди повністю зруйновні. Розтрощені дахи, величезні діри у стінах та стелях, через які видно небо. Люди на щастя не постраждали. Бо оскільки обстріли тривають щодоби, більшість нікопольців одразу лягають спати у, наскільки це можливо, безпечних місцях - у коридорах та погребах. Під час цього нічного обстрілу побило й інфраструктуру та комунікації.

За даними рятувальників, зачепило дитячий садок, гаражі 10 господарчих споруд та 4 автівки. Перебиті газогін та лінії електропередач. Зараз на місці працюють аварійні бригади по відновленню комунікацій

Загалом Нікополь та Нікопольський район вже майже місяць під щоденними обстрілами. У місті зруйновано близько 600 будівель, 5 шкіл, лікарні. А найстрашніше, що загинуло вже восьмеро людей та близько 20 поранені. Також цього тижня у Марганці загинуло 13-ро людей, 11 постраждало. Нікопольці записали та виклали у мережу відеозвернення до всього світу. Розповідають, що їхнє місто щодня обстрілюють з території захопленої росіянами Запорізької Атомної станції. І просять втрутитися і врятувати не лише від обстрілів, а й від ядерної загрози у разі аварії на АЕС.

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