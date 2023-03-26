"Очільник парламенту Криму" назвав одну із цинічних умов завершення війни

"Голова окупаційного парламенту" Криму Володимир Константинов цинічно заявив, що однією із умов завершення так званої "спецоперації" є взяття Росією повного контролю над Одесою.

Про це про він сказав під час розмови із пропагандистами.

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Так, Константинов заявив, що йому байдуже, чи матиме Одеса російський статус, чи нейтральний. Для нього важливо, щоб вона була у складі Російської Федерації. Ба більше, він додав, що Україна повинна втратити "свої агресивні можливості", маючи на увазі демілітаризацію.

Також у розмові із пропагандистами він знову говорив кремлівські наративи про "нацистів та закликав повністю їх знищити".

"Ми однозначно знаємо, що будь-який мир, укладений без повного знищення української фашистської, антиросійської держави як інструменту знищення Росії, який використовує Захід, – це тимчасове явище", – зазначив він.

Нагадаємо, у Кремлі шукають заміну Путіну. Експерти назвали головних кандидатів.

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