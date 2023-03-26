"Очільник парламенту Криму" назвав одну із цинічних умов завершення війни

Смішно, але Володимир Константинов вірить у перемогу Росії.
"Голова окупаційного парламенту" Криму Володимир Константинов цинічно заявив, що однією із умов завершення так званої "спецоперації" є взяття Росією повного контролю над Одесою.
Про це про він сказав під час розмови із пропагандистами.
Так, Константинов заявив, що йому байдуже, чи матиме Одеса російський статус, чи нейтральний. Для нього важливо, щоб вона була у складі Російської Федерації. Ба більше, він додав, що Україна повинна втратити "свої агресивні можливості", маючи на увазі демілітаризацію.
Також у розмові із пропагандистами він знову говорив кремлівські наративи про "нацистів та закликав повністю їх знищити".
"Ми однозначно знаємо, що будь-який мир, укладений без повного знищення української фашистської, антиросійської держави як інструменту знищення Росії, який використовує Захід, – це тимчасове явище", – зазначив він.
Нагадаємо, у Кремлі шукають заміну Путіну. Експерти назвали головних кандидатів.
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