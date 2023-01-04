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Очільник ПЦУ Епіфаній вперше звершить богослужіння в Києво-Печерській лаврі

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Очільник ПЦУ Епіфаній вперше звершить богослужіння в Києво-Печерській лаврі

Фото: УНІАН

Це буде перше богослужіння предстоятеля Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі.

У свято Різдва Христового за Юліанським календарем (7 січня) предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній звершить богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Про це інформує пресслужба ПЦУ.

"Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври", – йдеться в повідомленні.

Початок богослужіння о 9 годині ранку. ПЦУ запрошує на молитву українських вірних і просить стежити за додатковими оголошеннями.

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Дата публікації
Перегляди
128
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