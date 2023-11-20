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Очільник Пентагону зустрівся у Києві з президентом Зеленським: що відомо (фото)

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Очільник Пентагону зустрівся у Києві з президентом Зеленським: що відомо (фото)

Володимир Зеленський та Ллойд Остін зустрілись у Києві / Фото: flickr.com/secdef

Остін зазначив, що для нього ця зустріч стала ще однією можливістю "підтвердити непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів".

Міністр оборони США Ллойд Остін у Києві зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це очільник Пентагону написав у Twitter (X).

Остін зазначив, що для нього ця зустріч стала ще однією можливістю "підтвердити непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів".

"Я мав честь зустрітися з президентом Володимиром Зеленським сьогодні в Києві, щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів. Ми, разом з нашими союзниками і партнерами, продовжуватимемо підтримувати нагальні потреби України на полі бою та довгострокові оборонні потреби", – написав глава Пентагону.

Зустріч президента Володимира Зеленського з очільником Пентагону Ллойдом Остіном / ©
Зустріч президента Володимира Зеленського з очільником Пентагону Ллойдом Остіном

Нагадаємо, Ллойд Остін 20 листопада прибув до Києва з неоголошеним візитом, щоб передати президенту України важливе повідомлення.

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Дата публікації
Перегляди
659
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