Очільник Пентагону зустрівся у Києві з президентом Зеленським: що відомо (фото)

Остін зазначив, що для нього ця зустріч стала ще однією можливістю "підтвердити непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів".
Міністр оборони США Ллойд Остін у Києві зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це очільник Пентагону написав у Twitter (X).
Остін зазначив, що для нього ця зустріч стала ще однією можливістю "підтвердити непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів".
"Я мав честь зустрітися з президентом Володимиром Зеленським сьогодні в Києві, щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів. Ми, разом з нашими союзниками і партнерами, продовжуватимемо підтримувати нагальні потреби України на полі бою та довгострокові оборонні потреби", – написав глава Пентагону.
Нагадаємо, Ллойд Остін 20 листопада прибув до Києва з неоголошеним візитом, щоб передати президенту України важливе повідомлення.
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