Очільник угорської громади в Києві відповів Орбану на звинувачення про "утиски угорців"

Очільник Угорської громади Києва та Київської області Тибор Томпа відреагував не звинувачення прем'єра Угорщини Віктоар Орбана про "утиски угорців" в Україні.

В Україні ніколи не було утисків угорської чи інших нацменшин.

Про це очільник угорської громади Києва та Київської області Тибор Томпа сказав в інтерв'ю "Ми-Україна".

"В Україні ніколи не було, немає ніяких утисків угорської національної меншини або інших національних меншин. Один приклад наведу. В Закарпатті навпаки створені угорськомовні гетто "завдяки" Орбану, де населення розмовляє виключно такою старою кріпацько-угорською мовою на рівні 18-19 сторіччя, не володіючи ніякою іншою мовою. На Закарпатті є 100 шкіл виключно угорською мовою", - сказав Томпа.

Він емоційно відреагував на закиди прем'єра Угорукщини Орбана і додав, що "в багатьох населених пунктах на Закарпатті абсолютно відсутні україномовні не те що школа, а навіть класи, тому про яку дискримінацію ми говоримо".

Крім того він висловив думку, що знання української мови є дуже необхідним.

"Я свого часу закінчив українську школу і я дуже вдячний своїм батькам, що вони мене віддали в українську школу. Моя рідна мова - угорська, але знання української мови мені дало можливість вивчити декілька інших мов", - зазначив Томпа.

Нагадаємо, раніше Будапешт звинуватив Київ у придушенні прав угорських нацменшин. Зокрема, Угорщина вимагає від України, щоб та виконала угорські вимоги щодо мови освіти. Йдеться про ухвалений мовний закон, який зобов’язує нацменшини отримувати щонайменше 70 відсотків освіти українською мовою.

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