Очільника Одеського управління НАБУ відсторонили від роботи – яка причина

Очільника Одеського територіального управління Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Володимира Деуліна відсторонили від виконання обов'язків, після того, як 13 жовтня він відвідав університет "Одеська юридична академія" і отримав нагороду від його президента Сергія Ківалова. Він не виконуватиму посадових обов’язків поки триває перевірка.

Про це 16 жовтня повідомила пресслужба НАБУ.

"За фактом участі директора Одеського територіального управління Національного бюро Володимира Деуліна у заході з нагоди Дня юриста, який проходив у стінах Національного університету "Одеська юридична академія", та отримання ним нагороди від ректора цього вишу розпочато службову перевірку", - йдеться у повідомленні.

Володимир Деулін очолює Одеське територіальне управління Національного антикорупційного бюро України від 2017 року.

За даними ЗМІ, у жовтні 2023 року Деулін брав участь у заході з нагоди Дня юриста, який проходив у Національному університеті "Одеська юридична академія" (НУОЮА), де отримав нагороду від президента цього вишу – ексрегіонала й проросійського політика Сергія Ківалова, який фігурує у кримінальних справах про підкуп суддів, які веде НАБУ.

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