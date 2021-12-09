Очільники МЗС Німеччини та Франції хочуть якнайшвидше провести нормандську зустріч

У Німеччині та Франції сподіваються на підтримку інших учасників нормандської зустрічі.

Німеччина та Франція хочуть провести нормандську зустріч міністрів закордонних справ у найкоротші терміни. Також дипломати сподіваються на підтримку їхньої пропозиції і від інших учасників нормандського формату.

Про це повідомили під час спільної пресконференції очільники німецької та французької МЗС.

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"Я вважаю, що нормандський формат не підлягає сумніву. Тому я повторюю, що наш спільний (з Німечиною, -ред.) намір ініціювати проведення якнайскоріше зустрічі на міністерському рівні з нашими українськими та російськими колегами в нормандському форматі на основі Мінських домовленостей", - голова французької МЗС сказав Ле Дріан.

Він також сподівається, що пропозиція проведення нормандської зустрічі якнайшвидше на рівні головів МЗС буде підтримана й іншими учасниками.

Раніше повідомляли, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що вони працювати над новою повноцінною зустріччю міністрів закордонних справ "нормандського формату".

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