Очільники політичних груп Європарламенту на саміті закликали надати Україні статус кандидата в ЄС

Лідери політичних груп Європейського парламенту виступили із заявою, в якій закликали глав держав та урядів країн-членів ЄС надати Україні статус кандидата в ЄС.

Саміт відбудеться 23-24 червня у Брюселі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми, лідери політичних груп Європарламенту, звертаємось до глав держав та урядів, які зберуться 23-24 червня, щоб ухвалити рішення за заявками України, Республіки Молдова та Грузії на вступ до Європейського Союзу. ЄС має проявити мужність, рішучість та далекоглядність у сьогоднішньому контексті жорстокої агресивної війни проти нашого європейського сусіда України та погіршення міжнародної обстановки. Європейський Союз має бути надійним партнером і геополітичним гравцем, який заслуговує на довіру, який живе відповідно до своїх принципів і цінностей, демонструючи солідарність із тими, хто відстоює ті самі ідеали", - йдеться в заяві.

Разом з Україною лідери політичних груп Європарламенту закликають надати статус кандидата до ЄС і Молдові.

Нагадаємо, що Європейська Комісія розгляне питання щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС напередодні саміту, який запланований на 23 червня. Зокрема, єврокомісари обговорять це питання вже 17 червня.

Президент України Володимир Зеленський очікує, що у червні з'явиться історичне рішення про надання Україні для статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

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