Укрaїнa
1190
1 хв

Очільник ГУР сказав, чим обернеться для України обмеження розвідданих від США

Залежність від США у сфері супутникової розвідки має два компоненти: безкоштовний доступ у межах допомоги та платні контракти.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Кирило Буданов.

Україна критично залежна від Сполучених Штатів Америки - у двох напрямках - космічної зйомки, радіолокаційної і оптичної.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у відкритому інтерв’ю Клубу LB.

“Ми критично залежні від Штатів. Але це розділяється на два, скажімо так, напрями. Я поясню, у чому річ. Ми критично залежні в сенсі космічної зйомки, радіолокаційної і оптичної”, - наголосив головний військовий розвідки.

За його словами, існує два складники. Перший - доступ до космозйомки на безоплатній основі - як допомогу Другий - це наші контракти.

«Якщо відключити те, що у вигляді допомоги: по оптичній зйомці – це мінус приблизно 15 –17 %, по радіолокаційній — близько 46%. Це важко, але не критично. Критично буде, якщо ухвалять політичне рішення і заблокують контракти – тоді ми падаємо майже до нуля», – заявив Буданов.

За його словами, ще один напрям критичної залежності – це система раннього оповіщення про балістичну загрозу. В інших аспектах розвідки Україна переважно спирається на власні можливості.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що під час переговорів щодо мирної угоди між Україною та Росією йдеться не про її нав’язування, а про визначення того, що обидві сторони очікують отримати та що можуть дати взамін.

1190
