Очільник МВС підтримав право на самозахист: чи дозволять українцям купувати зброю

Фото: Національна поліція України / © Національна поліція України

Реклама

Після теракту у Києві 18 квітня, коли нападник убив щонайменше 5 людей, українці почали знову сперечатися у соцмережах щодо того, чи потрібна цивільним легалізація зброї. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що люди повинні отримати право на збройний самозахист.

Клименко підтримав право українців на збройний самозахист

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що підтримує право українців на збройних самозахист.

Реклама

Він заявив, що це стало вкрай доречним після початку повномасштабної війни в Україні, коли люди отримували зброю для захисту країни.

«Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист. Особливо після досвіду, коли на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву», — написав Клименко.

За словами очільника МВС, найближчим часом будуть проведені експертні обговорення щодо цього питання. До обговорень долучать народних депутатів, громадськість, журналістів та ветеранів.

«Наше завдання — зробити висновки і посилити систему там, де це потрібно. Саме над цим зараз і працюємо», — додав Клименко.

Реклама

Чи легалізують зброю в Україні: останні новини

Наразі в українців вдома зберігається чимало легальної та нелегальної зброї, яку люди отримали в тому числі під час початку повномасштабної війни. Не всю зброю повернули правоохоронцям.

Аби легалізувати право на зброю для самозахисту для цивільних, необхідно ухвалити закон.

Є побоювання, що отримати дозвіл на зброю в Україні стане ще складніше.

Обговорення тягнуться з початку повномасштабної війни. Ще у 2022 році у МВС обіцяли, що українці зможуть вільно купувати зброю для самозахисту. Однак цього не сталося.

Реклама

Пізніше там заявили, що легалізація зброї в Україні стане можливою, коли не буде джерела надходження нелегальної зброї з окупованих територій.