Очільник "Нафтогазу", "темна конячка" та любитель кави: що відомо про нового прем’єра Сергія Корецького

Прем’єр України Сергій Корецький / © ТСН

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Новим прем’єр-міністром України став ексочільник «Нафтогазу» Сергій Корецький. Його кандидатуру висунув президент Володимир Зеленський. Профільний комітет Ради підтримав призначення, а Верховна Рада проголосувала за нього.

Що відомо про прем’єр-міністра, його кар’єру та цікаві факти із життя — читайте у матеріалі ТСН.ua.

«Континіум», WOG та Нафтогаз: кар’єра Корецького

Свій кар’єрний ріст Корецький розпочав у групі «Континіум», співвласником якої був Ігор Єремєєв. Він був його помічником до 2014-го.

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За відкритими даними, топменеджер пройшов шлях від працівника аналітичного відділу до генерального директора. 2002 року він очолив СП «Західна Нафтова Група», а від 2007 року був CEO керівної компанії групи «Континіум».

Через 6 років Корецький став генеральним директором відомої мережі заправок WOG. За його ініціативи були започатковані нові напрямки діяльності мережі, зокрема, кав’ярні за межами заправних станцій.

Від 2019 до 2022 року займався власним бізнесом.

9 листопада 2022 року Корецького призначено директором ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта». За відкритою інформацією, під його керівництвом «Укрнафта» збільшила видобуток нафти з конденсатом і видобуток газу. За два роки його безпосереднього керування компанія заробила понад 40 мільярдів гривень чистого прибутку.

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29 квітня 2025 наглядова рада «Нафтогазу» обрала Корецького головою правління.

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Голова ОСББ та любитель кави: цікаві факти про Корецького

Сергій Корецький родом із Луцька. Він — український підприємець. Директор ПАТ «Укрнафта» та АТ «Укртатнафта» (від листопада 2022 до 13 травня 2025), а від травня 2025 року голова правління «Нафтогазу». Здобув вищу освіту у Луцькому технічному університеті та в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

Як розповіли OBOZ.UA знайомі Корецького, на запрошення представника ринку побував на виставці кави й після цього загорівся цією справою.

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У 2019-му він створив кавову мережу Idealist (Idealist Coffee Co.). Зараз ця мережа є досить популярною. Станом на 2024 рік у Києві працювало 10 кав’ярень.

Від 2012-го — голова ОСББ «Замок на Паньківській».

Родина Корецького любить предмети розкоші. На двох із дружиною їм належать 28 предметів розкоші, серед яких ювелірні вироби Cartier, Tiffany, Van Cleef & Arpels, годинники Rolex, Hublot, Breguet, Patek Philippe, сумки Hermes, Chanel;

Корецький — один із найбільших власників готівки серед топпосадовців. В його декларації — мільйон євро та 265 тис. доларів.

Ніколи не був на політичних посадах

Експерти називають Сергія Корецького «темною конячкою», бо він людина — не з політичного кола.

«Він ніколи раніше не був на жодних політичних посадах — ні народним депутатом, ні в обласних чи районних адміністраціях», — зауважив політолог Максим Джигун.

За його словами, це може постати першим серйозним викликом для нього, оскільки робота великої державної машини все ж суттєво відрізняється від роботи приватного бізнесу із чіткими фінансовими показниками. На його думку, вона значно повільніша, складніша і більш зарегульована, пояснюють провідні політологи.

«Питання підготовки до зими — найважливіше для нового прем’єра. Вважаю його справжнім професіоналом, адже він має досвід роботи в усіх сферах енергетики та розуміє, як забезпечити її стабільність. Пам’ятаємо, як минулої зими росіяни люто атакували газові об’єкти в Україні, але, попри це, газопостачання в країні залишалося одним із найстабільніших», — вважає він.

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Попри це, експерти називають його сильним виконавцем і керівником, який уміє професійно підбирати команду та правильно делегувати повноваження. На їхню думку, Корецький уміло працює за чіткими показниками ефективності (KPI). Він чітко ставить цілі та орієнтується на кінцевий результат. Цей досвід він отримав у приватному секторі та великому ритейлі.

Перевантаження уряду — останні новини

Нагадаємо, 12 липня президент України Володимир Зеленський оголосив про перевантаження уряду. Народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив ймовірний список майбутнього складу Кабінету міністрів України.

Народні депутати 14 липня звільнили Юлію Свириденко з посади прем’єр-міністерки. Уряд вона очолила торік 17 липня. Рішення про відставку підтримали 258 народних депутатів.

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