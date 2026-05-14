Очільник "Укрпошти" знову потрапив у скандал: назвав своїх гейтерів "людьми з відхиленнями"

Ігор Смілянський потрапив у черговий скандал / © Ігор Смілянський / Facebook

Реклама

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський втрапив у черговий скандал через свої висловлювання. Цього разу він заявив, що люди, які гейтять відомих людей, мають «психологічні відхилення і їх, можливо, били в школі».

Таку заяву він зробив в інтерв’ю для каналу Гончарова Podcast.

«Це люди з психологічними відхиленнями»: Смілянський вкотре втрапив у скандал

Під час запису подкасту інтерв’юерка запитала Ігоря Смілянського про його ставлення до гейту у свій бік. Вона підкреслила, що він і сам не залишається «в боргу» перед людьми, різко і подекуди токсично реагує на їхні коментарі. Вона запитала, навіщо очільник величезної компанії поводиться таким чином.

Реклама

Смілянський вирішив укотре відповісти у своєму стилі. Він запитав журналістку, чи знає вона, хто такий Ілон Маск. Смілянський зазначив, що соцмережі — це насамперед зброя.

«Коли я прийшов в "Укрпошту", це єдине, що в мене було. Це я зараз велика зірка. Мене на інтерв’ю запрошують. Піар — це була єдина зброя, з якою я вийшов. Сказав: "Значить так, якщо хтось мені принесе хабаря, завтра буде на Фейсбуці"», — розпочав відповідь очільник «Укрпошти».

Він продовжив свою думку та заявив, що грав в одеській футбольній команді, де його навчили «давати в бубон», коли хтось наїжджає. За його словами, люди не зможуть знайти жодної ситуації, де він «першим на когось "стартує"».

«Я ніколи не дозволяю собі ображати людей. Але якщо хтось ображає мене, я не дуже розумію чому — бо я СЕО і маю це ковтати? Ти мене обізвав — я тебе послав. І у нас, на жаль, створилася культура, де всі вважають, що можуть відомих людей послати. Це як з підворітні щось гавкнуло і побігло. Я вважаю, що це люди з психологічними відхиленнями. Їх, можливо, били в школі», — заявив Смілянський.

Реклама

Він додав, що для «таких» людей це можливість показати, які вони круті.

Про випадок, коли він обізвав жінку «повією», Смілянський сказав, що хотів, аби вона відчула те, що відчував він, і «не перевіряв, повія вона чи ні».

Інші заяви Смілянського, які викликали обурення людей

Нагадаємо, гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський періодично втрапляє у скандали через свої різкі висловлювання. Нещодавно він заявив, що люди, які працюють за мінімалку, «хворі на голову».

Свою думку посадовець оприлюднив у соцмережі Threads, емоційно заявивши, що сам не хоче працювати за такі гроші, а «здоровим людям» соромно залишатися на мінімальній зарплаті, коли в країні є мільйони вакансій.

Реклама

Цей допис викликав різку критику та обурення в Мережі. Користувачі звинуватили Смілянського в цинізмі, відірваності від реальності та знеціненні праці вчителів, медиків, комунальників і військових, які часто отримують мінімальні виплати.

Також коментатори поцікавилися, чи пропонує сама «Укрпошта» суттєво більші зарплати. Це вже не перший гучний інцидент за участю керівника компанії.

Нещодавно «Укрпошта» опинилася в епіцентрі скандалу через суперечливу рекламу та поведінку самого Смілянського в соцмережах. Тоді гендиректор грубо накинувся на користувачку, яка критикувала ребрендинг компанії за 600 000 гривень, та назвав її «повією».

Днями Смілянський епатажно прокоментував нове досягнення компанії, заявивши, що від 1 травня 2026 року фінансова інклюзія в Україні «більше не п****ж, а реальність». Він мав на увазі запровадження оплати банківськими картками у 100% населених пунктів країни, де є зв’язок.

Реклама

Новини партнерів