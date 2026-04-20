Працівники ДБР / © Державне бюро розслідувань

У Берегові на Закарпатті правоохоронці спіймали на хабарі керівника військово-лікарської комісії (ВЛК) Володимира Паука. Під час обшуків у лікаря-дерматовенеролога виявили колосальну суму готівки — майже пів мільйона доларів.

Про це повідомив журналіст, депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

За його словами, працівники Держбюро розслідувань у взаємодії з СБУ та Національною поліцією затримали під час отримання хабаря керівника ВЛК у Берегові. За версією слідства, він налагодив схему оформлення висновків про непридатність до військової служби.

Глагола стверджує, що йдеться про Володимира Паука — дерматовенеролога та очільника ВЛК при Берегівській лікарні.

«За моєю інформацією, його взяли на гарячому під час отримання неправомірної вигоди за допомогу військовослужбовцю в отриманні відповідного висновку ВЛК», — написав депутат у мережі.

Після затримання правоохоронці провели обшуки. У помешканні фігуранта вже виявили майже 500 тис. дол.готівкою. За словами Глаголи, обшуки наразі тривають, і це може бути не остаточна сума, яку знайдуть у керівника ВЛК.

Готівка, яку правоохоронці знайшли начебто у Володимира Паука / © Віталій Глагола

Нагадаємо, раніше СБУ викрила на Дніпропетровщині корупційну схему ухилення від мобілізації, організовану очільницею ВЛК, працівником ТЦК та їхнім спільником. За хабарі від 2500 дол. фігуранти оформлювали фіктивні медіадовідки та змінювали дані в реєстрах, реалізувавши понад 20 таких епізодів. Під час обшуків в керівниці ВЛК вилучили 300 тис. дол. готівкою.