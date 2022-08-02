Очищення ложок та виделок з нержавілої сталі: корисна хитрість господинь

Очищення ложок і виделок з нержавілої сталі - важливий крок в догляді за ними. І існує одна хитрість, яка допоможе зробити цей процес значно простішим та ефективнішим. Читайте про неї в матеріалі ТСН.ua.

Враження від найсмачнішого обіду може бути зіпсоване, якщо покласти на стіл неохайне на вигляд столове приладдя. Зазвичай, українці віддають перевагу ложкам та виделкам з нержавілої сталі, адже вони дуже практичні, не чорніють з часом та не зазнають корозії. Однак на них дуже швидко накопичується наліт, який важко очистити звичайним миттям.

Деякі господині використовують для цього харчову соду. Але такий метод є дуже клопітким. Є набагато хитріший спосіб - для ефективного очищення ложок і виделок з нержавійки їх потрібно прокип'ятити. Так ви зможете позбутися навіть застарілих плям від кави чи чаю.

Як господині "варять" ложки і виделки

Процес очищення ложок і виделок досить простий:

В будь-яку зручну ємність, наприклад, каструлю, потрібно налити 2 літра води. Засипати у рідину 2 столові ложки соди та 2 столові ложки солі. Довести воду до кипіння, покласти туди все столове приладдя, яке потрібно очистити, та кип'ятити 20-30 хвилин. Після цього потрібно всі ложки та виделки промити під проточною водою.

Якщо наліт все ще залишається, варто прокип'ятити ще раз.