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Очищення ложок та виделок з нержавілої сталі: корисна хитрість господинь

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Очищення ложок та виделок з нержавілої сталі: корисна хитрість господинь

Очищення ложок та виделок з нержавілої сталі: навіщо "варити" столове приладдя? / Фото: pixabay.com

Очищення ложок і виделок з нержавілої сталі - важливий крок в догляді за ними. І існує одна хитрість, яка допоможе зробити цей процес значно простішим та ефективнішим. Читайте про неї в матеріалі ТСН.ua.

Враження від найсмачнішого обіду може бути зіпсоване, якщо покласти на стіл неохайне на вигляд столове приладдя. Зазвичай, українці віддають перевагу ложкам та виделкам з нержавілої сталі, адже вони дуже практичні, не чорніють з часом та не зазнають корозії. Однак на них дуже швидко накопичується наліт, який важко очистити звичайним миттям.

Деякі господині використовують для цього харчову соду. Але такий метод є дуже клопітким. Є набагато хитріший спосіб - для ефективного очищення ложок і виделок з нержавійки їх потрібно прокип'ятити. Так ви зможете позбутися навіть застарілих плям від кави чи чаю.

Як господині "варять" ложки і виделки

Процес очищення ложок і виделок досить простий:

  1. В будь-яку зручну ємність, наприклад, каструлю, потрібно налити 2 літра води. Засипати у рідину 2 столові ложки соди та 2 столові ложки солі.
  2. Довести воду до кипіння, покласти туди все столове приладдя, яке потрібно очистити, та кип'ятити 20-30 хвилин.
  3. Після цього потрібно всі ложки та виделки промити під проточною водою.

Якщо наліт все ще залишається, варто прокип'ятити ще раз.

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